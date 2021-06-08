Тогда, 28 апреля, руководитель региона поручил рассмотреть предложение Лейлы Гамзатовой о создании Клуба приемных родителей.
В мероприятии примут участие приглашенные эксперты из Ингушетии, Астраханской области и Республики Крым.
Межрегиональный форум приемных родителей состоится в Дагестане
- Автор Арслан
- 08 июня, 2021. Вторник 09:47
Форум в конференц-зале Национальной библиотеки им.Р.Гамзатова в Махачкале пройдет по инициативе, озвученной в рамках прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым. Об этом сообщает издание «Дагправда».
Тогда, 28 апреля, руководитель региона поручил рассмотреть предложение Лейлы Гамзатовой о создании Клуба приемных родителей.