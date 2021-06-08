ЗАМАНА - Межрегиональный форум приемных родителей состоится в Дагестане

Межрегиональный форум приемных родителей состоится в Дагестане

Автор
08 июня, 2021. Вторник 09:47
Межрегиональный форум приемных родителей состоится в Дагестане

Форум в конференц-зале Национальной библиотеки им.Р.Гамзатова в Махачкале пройдет по инициативе, озвученной в рамках прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым. Об этом сообщает издание «Дагправда».

Межрегиональный форум приемных родителей состоится в Дагестане
Общество

Тогда, 28 апреля, руководитель региона поручил рассмотреть предложение Лейлы Гамзатовой о создании Клуба приемных родителей.
В мероприятии примут участие приглашенные эксперты из Ингушетии, Астраханской области и Республики Крым.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top