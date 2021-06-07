ЗАМАНА - За «подарок» брату бывший глава селения пойдет под суд

За «подарок» брату бывший глава селения пойдет под суд

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07 июня, 2021. Понедельник 12:54
За «подарок» брату бывший глава селения пойдет под суд

Земельный участок площадью почти 10 тыс. кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства экс-глава села Нижнее Казанище Буйнакского района предоставил бесплатно, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

За «подарок» брату бывший глава селения пойдет под суд
Общество

Будучи главой села, он внес в постановления ложные сведения о том, что брат не имеет своего земельного участка. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

 

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