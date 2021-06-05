С заботой о природе: Кайтагский район присоединился ко Всемирному дню окружающей среды

Во Всемирный день окружающей среды в Кайтагском районе прошел экологический субботник.

Как сообщает издание «Деловой Кайтаг», в районе с большим трепетом относятся к заботе об окружающем крае поэтому к субботнику примкнули не только сотрудники администраций сельских поселений, но и все неравнодушные.

В рамках субботника была очищена Аллея героев, детские площадки, береговые линии рек и зоны летнего отдыха.

По словам главы района Алима Темирбулатова, акция направлена на бережное отношение жителей района к природе.

«Такая коллективная работа направлена на развитие экологической культуры населения всего мира и воспитание любви к природе», – уверен политик.