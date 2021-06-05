ЗАМАНА - В Каспийске восстанавливают экосистемы

В Каспийске восстанавливают экосистемы

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05 июня, 2021. Суббота 19:33
В Каспийске восстанавливают экосистемы

В Каспийске, в рамках Всемирного дня окружающей среды, сотрудники городской администрации провели ряд мероприятий экологической направленности.

В Каспийске восстанавливают экосистемы
Общество

На городских пляжах была очищена прибрежная зона от мусора и зарослей камыша. Сотрудники профильных учреждений уже заняты восстановлением экосистем и дренажем каналов. В парковой зоне идет облагораживание  газонов и вывоз сухостоя.

 

 

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