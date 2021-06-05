В Каспийске восстанавливают экосистемы

На городских пляжах была очищена прибрежная зона от мусора и зарослей камыша. Сотрудники профильных учреждений уже заняты восстановлением экосистем и дренажем каналов. В парковой зоне идет облагораживание газонов и вывоз сухостоя.