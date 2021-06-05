На городских пляжах была очищена прибрежная зона от мусора и зарослей камыша. Сотрудники профильных учреждений уже заняты восстановлением экосистем и дренажем каналов. В парковой зоне идет облагораживание газонов и вывоз сухостоя.
В Каспийске, в рамках Всемирного дня окружающей среды, сотрудники городской администрации провели ряд мероприятий экологической направленности.
На городских пляжах была очищена прибрежная зона от мусора и зарослей камыша. Сотрудники профильных учреждений уже заняты восстановлением экосистем и дренажем каналов. В парковой зоне идет облагораживание газонов и вывоз сухостоя.
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