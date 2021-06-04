Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана

В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана прошло совещание, под руководством министра Ризвана Мурадова ведомства, где был поднят данный вопрос.

На совещании рассмотрели предложения по газификации указанного населенного пункта. Как отметил Мурадов, Минэнерго Дагестана готово оказать необходимое содействие в решении этого вопроса.

Для проведения газификации администрации Сулейман-Стальского района нужно предоставить всю необходимую документацию для реализации проекта.