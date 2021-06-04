ЗАМАНА - Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана

Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана

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04 июня, 2021. Пятница 20:24
Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана

Во время прямого эфира врио Главы Дагестана Сергея Меликова, 28 апреля, жители поселка Мамрач Сулейман-Стальского района обратились с просьбой рассмотреть возможность провести газ в поселок.

Вопрос газификации села Новый Мамрач рассмотрели в Минэнерго Дагестана
Общество

В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана прошло совещание, под руководством министра Ризвана Мурадова ведомства, где был поднят данный вопрос.
На совещании рассмотрели предложения по газификации указанного населенного пункта. Как отметил Мурадов, Минэнерго Дагестана готово оказать необходимое содействие в решении этого вопроса.
Для проведения газификации администрации Сулейман-Стальского района нужно предоставить всю необходимую документацию для реализации проекта.

 

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