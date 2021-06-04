В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей

Махачкалинцы, проживающие по улице Железнодорожная пожаловались на некачественное покрытие дороги. Жалобу обработали в ЦУР Дагестана, по итогам ремонт был сделан администрацией города.

В ЦУРе рассказали, что жалоба поступила в социальных сетях, после чего передана в администрацию города. На аварийном участке дороги была произведена замена грунта на песчано-гравийную смесь, необходимую для подготовки основания под укладку асфальта.