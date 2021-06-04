ЗАМАНА - В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей

В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей

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04 июня, 2021. Пятница 20:09
В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей

Махачкалинцы, проживающие по улице Железнодорожная пожаловались на некачественное покрытие дороги. Жалобу обработали в ЦУР Дагестана, по итогам ремонт был сделан администрацией города.

В Махачкале обновили дорогу после обращения местных жителей
Общество

В ЦУРе рассказали, что жалоба поступила в социальных сетях, после чего передана в администрацию города. На аварийном участке дороги была произведена замена грунта на песчано-гравийную смесь, необходимую для подготовки основания под укладку асфальта.

 

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