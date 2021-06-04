ЗАМАНА - Жителям Хунзахского района, пострадавшим из-за непогоды, окажут помощь

Жителям Хунзахского района, пострадавшим из-за непогоды, окажут помощь

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04 июня, 2021. Пятница 14:42
Жителям Хунзахского района, пострадавшим из-за непогоды, окажут помощь

О том, что жильцам поврежденных из-за непогоды домов в Хунзахском районе республики будет оказана поддержка, было озвучено в рамках совещания, прошедшего в стенах регионального правительства.

Жителям Хунзахского района, пострадавшим из-за непогоды, окажут помощь
Общество

О ситуации доложил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. Он лично оценил ущерб, нанесенный муниципалитету из-за обильных осадков.

По итогам осмотра выяснилось, что многие дома восстановлению не подлежат. Работы по восстановлению домовладений, отмечено, будут начаты после того, как будет составлен полный список всех пострадавших.

Глава регионального кабмина также отметил, что уже ведутся работы по очистке подмостовых русел от селевых наносов, осыпей и обвалов. Ведутся работы по расчистке проезжей части от камней, селевых наносов.

 

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