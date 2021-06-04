ЗАМАНА - «Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте

«Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте

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04 июня, 2021. Пятница 13:03
«Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте «Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте «Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте

 

Коллектив газеты «Замана» в преддверии своего юбилея посетил древний город Дербент.

«Сохранить родной язык»: коллектив газеты «Замана» встретился с читателями в Дербенте
Общество

В рамках визита редакция встретилась с постоянными читателями издания и провела и посетила среднюю школу №20 им. Расула Гамзатова.

В этой школе изучают 4 родных языка – даргинский, азербайджанский, табасаранский и лезгинский.

По словам главного редактора издания Арсена Юсупова, школа была выбрана для визита не случайно – она отображает многонациональное и многоконфессиональное разнообразие города.

«В этом году нашей газете исполняется 100 лет, поэтому нами запланированы выезды в разные районы Дагестана, встречи с читателями, теми, кто пытается сохранить родной язык. Мы не зря начали с Дербента – этот удивительный город смог сохранить в себе мультикультурность», – подчеркнул Юсупов.

В завершении встречи Арсен Юупов вручил благодарственные письма учителям родного языка Патимат Рабадановой – она больше 30 лет работает учителем родного языка и литературы в Дербентской школе №20. Многие ее ученики занимали призовые места в олимпиадах, проводящихся как в городе, так и в республике. Старается прививать интерес детей к культуре и истории даргинцев. Другая награждаемая – Хамис Гасанова. Она отдала школе более 40 лет и первой пришла в 20 школу, когда только ввели родные языки. Педагог внесла большой вклад в развитие школьного музея: более 80% экспонатов были бережно собраны ею и безвозмездно переданы в фонд организации.

 В завершении мероприятия коллектив газеты оставил свои впечатления от встречи в книге пожеланий музея.

 

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взяты из открытых источников
 

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