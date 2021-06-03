В Кайтагском районе провели ЕГЭ по русскому языку

118 выпускников Кайтагского района сегодня сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил в Маджалисской СОШ имени Темирханова по всем необходимым нормам и без нарушений. Об этом рассказали в муниципалитете.