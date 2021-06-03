Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов обратился к выпускникам отметив, что успешная сдача обязательного экзамена по русскому языку является одним из главных показателей образованности будущих студентов.
В Кайтагском районе провели ЕГЭ по русскому языку
- Автор Диляра
- 03 июня, 2021. Четверг 19:57
118 выпускников Кайтагского района сегодня сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил в Маджалисской СОШ имени Темирханова по всем необходимым нормам и без нарушений. Об этом рассказали в муниципалитете.
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