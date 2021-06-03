Газ в каждый дом! Дагестанцы смогут бесплатно провести газ на свои участки

Дагестан вошел в число 15 «пилотных» регионов, которые были отобраны министерством энергетики России. В регионе будет реализовываться программа ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств. Данный закон был утвержден Госдумой.

Стоит отметить, что газификация сел Дагестана проходит уже не первый год. По программе развития на 2021-2025 годы общий объем вложений «Газпрома» достигнет рекордных 13 миллиардов рублей, это, не считая 2 миллиардов на реконструкцию станций и газопроводов.