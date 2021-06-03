В Дахадаевском районе идет сдача ЕГЭ по русскому языку

В Дахадаевском районе выпускники сегодня, 3 июня, сдают ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили в пресс-службе районе, экзамен проходит на базе Уркарахского многопрофильного лицея, где задействовано 13 аудиторий.

«ЕГЭ сдают 147 выпускников, 2 из которых отсутствуют по болезни» - рассказала руководитель ППЭ Алисултан Магомедов.

Сдача экзамена проходит в штатном режиме.