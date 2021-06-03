В Дахадаевском районе идет сдача ЕГЭ по русскому языку
- Автор Диляра
- 03 июня, 2021. Четверг 14:50
В Дахадаевском районе выпускники сегодня, 3 июня, сдают ЕГЭ по русскому языку.
Как сообщили в пресс-службе районе, экзамен проходит на базе Уркарахского многопрофильного лицея, где задействовано 13 аудиторий.
«ЕГЭ сдают 147 выпускников, 2 из которых отсутствуют по болезни» - рассказала руководитель ППЭ Алисултан Магомедов.
Сдача экзамена проходит в штатном режиме.
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