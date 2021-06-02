ЗАМАНА - Умаросман Гаджиев провел встречу со студентами и преподавателями ДГУ

Умаросман Гаджиев провел встречу со студентами и преподавателями ДГУ

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02 июня, 2021. Среда 20:39
Умаросман Гаджиев провел встречу со студентами и преподавателями ДГУ

2 июня на базе Дагестанского государственного университета прошла встреча министра информации и печати РД Умаросмана Гаджиева со студентами и профессорско-преподавательским составом.

Министр поблагодарил ректора ДГУ Муртазали Рабаданова за организацию мероприятия и отметил, что в университете идет хорошее развитие науки, выпускаются квалифицированные специалисты.

Также он подчеркнул, что ситуация в Дагестане требует консолидации усилий населения, органов власти, научного сообщества, творческой интеллигенции.

 «Если мы организованно, в одном ключе не возьмемся за реализацию тех задач, которые стоят перед республикой, наше развитие будет не таким ускоренным, как нам хотелось бы», - обратился к присутствующим Гаджиев.

Гостям мероприятия во время встречи показали видеоролик, в котором известные спортсмены, религиозные деятели высказали свое мнение о том, как надо противодействовать идеологии экстремизма.

Далее мероприятие прошло в формате вопрос-ответ.

После чего прошло подписание соглашение о сотрудничестве между Министерством печати и информации РД и ДГУ. Соглашение подписали Умаросман Гаджиев и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

В завершении мероприятия Умаросман Гаджиев наградил сотрудников ДГУ почетными грамотами.

Умаросман Гаджиев провел встречу со студентами и преподавателями ДГУ
Общество

 

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