Дагестанцы смогут принять участие в конкурсе молодежных проектов СКФО

В министерстве по делам молодежи Дагестана проведет конкурс проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц.

Конкурс пройдет в Республиканском молодежном центре министерства с 15 по 18 июня.

Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Республики Дагестан. Регистрация проходит в АИС «Молодежь России» в срок до 11 июня (https://grants.myrosmol.ru).

С 15 по 18 июня в Республиканском молодежном центре Минмолодежи РД пройдет Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц. Стоит отметить, что в прошлые годы данный грантовый конкурс проводился в рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Подробную информацию можно получить по телефону: 69-22-42.