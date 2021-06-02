ЗАМАНА - Дагестанец поднялся на гору Эльбрус

Дагестанец поднялся на гору Эльбрус

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02 июня, 2021. Среда 12:57
Дагестанец поднялся на гору Эльбрус

Вершину горы Эльбрус уроженец села Куруш Докузпаринского района Теаекюл Сулейманов покорил всего за двое суток, сообщает РГВК «Дагестан».

Дагестанец поднялся на гору Эльбрус
Общество

По словам скалолаза, на гору он забрался, даже не пройдя период акклиматизации.

Напомним, что гора Эльбрус, расположенная севернее Главного Кавказского Хребта, является высочайшей вершиной России и Европы.

 

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