По словам скалолаза, на гору он забрался, даже не пройдя период акклиматизации.
Напомним, что гора Эльбрус, расположенная севернее Главного Кавказского Хребта, является высочайшей вершиной России и Европы.
Вершину горы Эльбрус уроженец села Куруш Докузпаринского района Теаекюл Сулейманов покорил всего за двое суток, сообщает РГВК «Дагестан».
По словам скалолаза, на гору он забрался, даже не пройдя период акклиматизации.
Напомним, что гора Эльбрус, расположенная севернее Главного Кавказского Хребта, является высочайшей вершиной России и Европы.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..