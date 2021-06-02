Как сообщает издание «Лезги газет», идею открыть новое учреждение для помощи детям поддержал также директор профессионально-педагогического колледжа им. З. Батырмурзаева Магомед Сулейманов.
Новый реабилитационный центр открыли в дагестанском Хасавюрте
- Автор Арслан
- 02 июня, 2021. Среда 11:27
Детей с задержкой речевого и психо – речевого развития и детей с диагнозом аутизм будут лечить в центре «Прекрасные дети», идею открыть который поддержал секретарь хасавюртовского городского местного отделения ВПП «Единая Россия» Хаджимурад Умаханов.
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