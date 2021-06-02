ЗАМАНА - В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

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02 июня, 2021. Среда 10:30
В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

По данным регионального МЧС, скорость северо-западного ветра по районам моря составит 13-18 метров в секунду днем и 23 метров в секунду в ночное время суток.

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение
Общество

Высота волн, отмечено, достигнет 1,0-2,0 м.

 

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