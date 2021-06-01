Прими участие во Всероссийском конкурсе видеороликов«МЫ»
- Автор Диляра
- 01 июня, 2021. Вторник 18:41
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».
Все желающие рассказать об особенностях определенного народа или этническом многообразии нашей страны могут присылать свои работы до 31 июля. На сегодняшний день подали заявку представители 45 регионов России.
Организаторами принято решение об увеличении периода производства роликов. Теперь любители могут присылать на конкурс «МЫ» видео, созданные в 2018- 2021 годах, а для профессионалов это 2015-2021 годы.
Победителей ждут денежные вознаграждения. В каждой из четырёх номинаций лауреаты I степени получат по 16 тысяч рублей. Авторам, занявшим вторые места, вручат по 12 тысяч, а обладатели «бронзы» смогут рассчитывать на 8 тысяч рублей. Лидеров зрительского голосования наградят премиями в размере 3500 рублей. Напомним, что участвовать в конкурсе, который впервые проходит на общенациональном уровне, могут как жители всех регионов России, в том числе целые коллективы авторов, так и наши соотечественники за рубежом, а также иностранцы: ограничений нет.
Для участия необходимо выбрать тему и номинацию, снять ролик и подать заявку на сайте мыконкурс.рф. Положение конкурса и вся необходимая информация, включая советы экспертов, доступны на портале, вопросы можно задать посредством электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/wekonkurs. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума «Народы России», который намечен на 4 ноября.
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