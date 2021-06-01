Дагестанские врачи вернули ребенку руку
- Автор Диляра
- 01 июня, 2021. Вторник 18:01
7-летнему жителю города Хасавюрт стекло рассекло левую руку малыша до кости, которое выпало из межкомнатной двери. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В срочном порядке ребенка доставилив Хасавюртовскую ЦГБ, где врачи сориентировались молниеносно. У ребенка была повреждена плечевая артерия, а это могло ему грозит потерей руки из-за нарушения её кровоснабжения.
«Под эндотрахеальным наркозом была выполнена ревизия раны, найдена перерезанная артерия - здесь пошла уже очень тонкая работа по её восстановлению», - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и идёт на поправку.
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