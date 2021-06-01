Участниками состязаний на образовательной платформе «Учи.ру», по данным источника, стали представили большинства региональных школ.
По словам представителя банка, полученный опыт грамотного разбора финансовых дел поможет многим ребятам открыть собственное дело.
Более 18 тысяч дагестанских школьников боролись за звание лучшего юного предпринимателя
- Автор Арслан
- 01 июня, 2021. Вторник 15:31
Более 800 тыс. российских школьников 1-9-х классов приняли участие в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Об этом сообщает пресс-служба Отделения-Национального банка по РД.
Участниками состязаний на образовательной платформе «Учи.ру», по данным источника, стали представили большинства региональных школ.