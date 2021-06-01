ЗАМАНА - Более 18 тысяч дагестанских школьников боролись за звание лучшего юного предпринимателя

Более 18 тысяч дагестанских школьников боролись за звание лучшего юного предпринимателя

Автор
01 июня, 2021. Вторник 15:31
Более 18 тысяч дагестанских школьников боролись за звание лучшего юного предпринимателя

Более 800 тыс. российских школьников 1-9-х классов приняли участие в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Об этом сообщает пресс-служба Отделения-Национального банка по РД.

Более 18 тысяч дагестанских школьников боролись за звание лучшего юного предпринимателя
Общество

Участниками состязаний на образовательной платформе «Учи.ру», по данным источника, стали представили большинства региональных школ.
По словам представителя банка, полученный опыт грамотного разбора финансовых дел поможет многим ребятам открыть собственное дело.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top