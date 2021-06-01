Первым дело делегация прошлась по главной локации проведения ГИА, затем ознакомилась с условиями, организованными для работы комиссии, проверяющей экзаменационные работы учеников, сдавших ОГЭ.
Мурад Казиев проверил уровень подготовки к проведению госэкзаменов
- Автор Арслан
- 01 июня, 2021. Вторник 14:17
С организацией работы по проведению ЕГЭ и ОГЭ региональный вице-премьер Мурад Казиев и первый замминистра образования и науки республики Магомед Абидов ознакомились, посетив центр обработки информации ДИРО.