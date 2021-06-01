Напомним, что Джалилов был арестован за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Как показало следствие, бывший чиновник, издав документы незаконным образом, предоставил на основании них участки сельскохозяйственного назначения своим знакомым.
Экс-глава Дербентского района сел за решетку
- Автор Арслан
- 01 июня, 2021. Вторник 10:24
К 6 годам колонии общего режима бывшего руководителя Дербентского района Дагестана Магомеда Джалилова приговорили, признав его виновным в растрате 8,6 млн рублей, сообщает ТАСС.
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