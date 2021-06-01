ЗАМАНА - Убить двух зайцев сразу: главред даргинской газеты поддержал идею туристического кешбэка для детей

Убить двух зайцев сразу: главред даргинской газеты поддержал идею туристического кешбэка для детей

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01 июня, 2021. Вторник 07:40
Убить двух зайцев сразу: главред даргинской газеты поддержал идею туристического кешбэка для детей

Этим летом в России, по поручению Президента Владимира Путина, вводится туристический кешбэк для отдыха детей в детских лагерях.

Согласно программе, можно вернуть до 50% от поездки. В Дагестане, где демографическая ситуация улучшается с каждым годом, эту идею оценили и поддержали.

По словам главного редактора газеты «Замана» Арсена Юсупова, туристический кешбэк является важным и своевременным нововведением.

«Тут можно убить двух зайцев сразу: и подарить своему ребенку счастливое лето в компании сверстников и вернуть часть денег за поездку.Для многодетных семей из Дагестана это особенно важно и ценно – семьи в регионе действительно большие.  Руководство республики уделяет особое внимание исполнению поручений Президента России в социальной сфере», – уверен Юсупов.

Убить двух зайцев сразу: главред даргинской газеты поддержал идею туристического кешбэка для детей
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