Убить двух зайцев сразу: главред даргинской газеты поддержал идею туристического кешбэка для детей
- Автор Шахри
- 01 июня, 2021. Вторник 07:40
Этим летом в России, по поручению Президента Владимира Путина, вводится туристический кешбэк для отдыха детей в детских лагерях.
Согласно программе, можно вернуть до 50% от поездки. В Дагестане, где демографическая ситуация улучшается с каждым годом, эту идею оценили и поддержали.
По словам главного редактора газеты «Замана» Арсена Юсупова, туристический кешбэк является важным и своевременным нововведением.
«Тут можно убить двух зайцев сразу: и подарить своему ребенку счастливое лето в компании сверстников и вернуть часть денег за поездку.Для многодетных семей из Дагестана это особенно важно и ценно – семьи в регионе действительно большие. Руководство республики уделяет особое внимание исполнению поручений Президента России в социальной сфере», – уверен Юсупов.
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