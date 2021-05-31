Дагестанцам предоставят возможность отправить детей в летние лагеря за полцены

С 25 мая этого года запущена программа «детского кешбэка», она поможет вернуть родителям до 50% расходов на путевки в детские летние лагеря.

Напомним, такую инициативу предложил Владимир Путин в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Вернуть средства возможно будет возможно с 15 июня до конца октября и за путевки, купленные до старта программы компенсации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Уже проработан алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка, цитирует слова Чернышева издание ТАСС.

Отметим, что вернуть часть средств, потраченных на покупку путевки, можно будет через портал «Госуслуги», сумма возврата при этом не должна превышать 20 тысяч рублей.

В министерстве образования и науки Дагестана прокомментировали, что в первую и вторую смены в детские оздоровительные лагеря республики направятся более 12 тысяч детей, и путевки им предоставляются абсолютно бесплатно. Представитель пресс-службы добавил, что платные лагеря их ведомством не курируются, поэтому программа «кешбэка» к министерству отношения не имеет.

«Если же родители хотят отправить своего ребенка в лагерь за пределы Дагестана, то они делают это за свой счет», - сказали в пресс-службе.

Посмотреть список лагерей, участвующих в программе, можно будет на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря». Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.