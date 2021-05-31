Школьники приступили к сдаче ЕГЭ

Напомним, что в текущем году сдача Единого государственного экзамена по всей России проходит по новым правилам. Так, к примеру, экзамен по информатике впервые пройдет на компьютерах, а экзамена по базовой математике в этом году не будет.