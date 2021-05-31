Что касается мероприятий, проводимых согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, то маски, перчатки, прививки и тесты для выпускников – по желанию.
Школьники приступили к сдаче ЕГЭ
- Автор Арслан
- 31 мая, 2021. Понедельник 11:18
Напомним, что в текущем году сдача Единого государственного экзамена по всей России проходит по новым правилам. Так, к примеру, экзамен по информатике впервые пройдет на компьютерах, а экзамена по базовой математике в этом году не будет.
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