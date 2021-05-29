Новая школа может появиться в селе Львовский № 1

28 мая в ходе рабочей поездки Врио Главы Дагестана Сергей Меликов побывал в селе Львовский № 1 Бабаюртовского района, где осмотрел аварийную школу, которая еще в 1958 году разместилась в приспособленных зданиях. В школе учатся 176 детей в три смены

«Строительство новой школы включено в Республиканскую инвестиционную программу, начало реализации проекта запланировано в текущем году. Правительством республики рассматривается несколько проектов для строительства школы», - сообщается на сайте Главы Дагестана.

Сергей Меликов рассказал, что по данной школе было много обращений. В мае этого года для осмотра школы были направлены представители правительства региона.

«Озвученные вопросы были изучены, по некоторым уже приняты решения. В частности, по школе – проект будет корректироваться. И в этом году мы начнем ее строить. Также в этом году предусмотрено в Республиканской инвестиционной программе строительство газопровода», – поделился с жителями Сергей Меликов.