Роспотребнадзор запретил купание на шести пляжах Махачкалы

Управление Роспотребнадзора по Дагестану запретило купание на шести пляжах Махачкалы, сообщает пресс-служба ведомства. "По результатам лабораторных исследований проб морской воды ограничено купание на 6 пляжах Махачкалы: "Городской пляж", "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни". Запрет на купание обусловлен превышением допустимых норм по микробиологическим показателям на 84,6% и по санитарно-химическим показателям на 90%", – говорится в сообщении. Причиной загрязнения морской воды, по мнению экспертов службы, является непрекращающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков в Каспийское море в черте города Махачкалы. Регулярно проводимые Роспотребнадзором проверки показывают, что главы администраций городов и районов и балансодержатели, в ведении которых находятся пляжи, не занимаются приведением пляжей и зон отдыха в соответствие с нормативными требованиями, рассказали в пресс-службе управления. "Для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия на территории пляжей и предупреждения вспышек кишечных инфекций, руководителям пляжей поручено ввести ограничительные мероприятия по запрещению купания в прибрежной полосе Махачкалы и установить аншлаги о запрете купания в морской воде", – заключили в Роспотребнадзоре.