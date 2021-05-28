Власти Дагестана ввели особый противопожарный режим в регионе
- Автор Сабина
- 28 мая, 2021. Пятница 23:33
Власти Дагестана установили особый противопожарный режим в регионе, соответствующее постановление подписано 28 мая, сообщает пресс-служба главы республики.
«В лесах Дагестана установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 28 мая до 1 ноября 2021 года в целях снижения количества пожаров, недопущения травматизма и гибели людей при пожарах в лесах», – говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что на период действия особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводств и огородничества, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам.
По поручению руководства региона, комитет по лесному хозяйству Дагестана откроет горячую линию для приема информации о лесных пожарах, а муниципальные власти создадут мобильные группы патрулирования для оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения виновных к ответственности.
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