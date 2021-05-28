В Дагестане отметили День пограничника
- Автор Диляра
- 28 мая, 2021. Пятница 22:08
Сегодня, 28 мая, в Дагестане торжественно отметили 103-ю годовщину со дня образования Пограничной службы ФСБ России.
В мероприятие приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, начальник ПУ ФСБ России по РД генерал-майор Андрей Карпенко, начальник УФСБ России по РД генерал-майор Алексей Егоров, мэр Махачкалы Салман Дадаев, глава Каспийска Борис Гонцов, а также вдовы погибших пограничников.
Гости под сопровождение военного оркестра и артиллерийские залпы возложили цветы к месту памяти погибших героев России.
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