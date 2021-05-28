Три дня до завершения голосования за общественные территории
- Автор Диляра
- 28 мая, 2021. Пятница 21:17
Всего три дня осталось до окончания голосования за общественные территории для благоустройства.
Напомним, что в голосовании, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», может принять участие любой желающий, которому исполнилось 14 лет.
Отдать свой голос за выбранную территорию можно на сайте.
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