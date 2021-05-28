ЗАМАНА - Три дня до завершения голосования за общественные территории

Три дня до завершения голосования за общественные территории

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28 мая, 2021. Пятница 21:17
Три дня до завершения голосования за общественные территории

Всего три дня осталось до окончания голосования за общественные территории для благоустройства.

Напомним, что в голосовании, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», может принять участие любой желающий, которому исполнилось 14 лет.

Отдать свой голос за выбранную территорию можно на сайте.

Три дня до завершения голосования за общественные территории
Общество

 

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