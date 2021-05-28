Три дня до завершения голосования за общественные территории

Всего три дня осталось до окончания голосования за общественные территории для благоустройства.

Напомним, что в голосовании, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», может принять участие любой желающий, которому исполнилось 14 лет.

Отдать свой голос за выбранную территорию можно на сайте.