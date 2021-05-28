ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы приглашает принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей

Мэрия Махачкалы приглашает принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей

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28 мая, 2021. Пятница 19:00
Мэрия Махачкалы приглашает принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей

Власти Махачкалы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей, сообщается на сайте администрации города.

Гости праздника смогут принять участие в конкурсах, посмотреть концертную программу или поучаствовать в открытом фестивале.

Подробнее по ссылке.

 

Мэрия Махачкалы приглашает принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей
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