Мэрия Махачкалы приглашает принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей
- Автор Сабина
- 28 мая, 2021. Пятница 19:00
Власти Махачкалы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях ко Дню защиты детей, сообщается на сайте администрации города.
Гости праздника смогут принять участие в конкурсах, посмотреть концертную программу или поучаствовать в открытом фестивале.
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