Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
- Автор Сабина
- 28 мая, 2021. Пятница 15:42
Глава Махачкалы Салман Дадаев устроил празднование дня рождения 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Елене Зюряевой, сообщил столичный мэр на личной странице в Instagram.
В честь дня рождения свидетельницы века был подготовлен праздничный концерт, а виновнице торжества присвоили звание «Почетный гражданин города Махачкалы».
«Сегодня Махачкала празднует 101-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны Елены Егоровны Зюряевой. У Елены Егоровны нет кровных родственников, но есть семья – это мы с вами. Сегодня Елена Егоровна полна сил и энергии. Здоровья и долгих лет!» – пишет Дадаев в Instagram.
В военные годы Елена Егоровна Зюряева выносила с поля боя раненых, работала хирургической сестрой. Девушка спасла сотни жизней. В мирное время она трудилась в Махачкале 56 лет.
В 1987-м году Елена Зюряева была награждена орденом Отечественной войны II степени.
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