ЗАМАНА - Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

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28 мая, 2021. Пятница 15:42
Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Глава Махачкалы Салман Дадаев устроил празднование дня рождения 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Елене Зюряевой, сообщил столичный мэр на личной странице в Instagram. 

В честь дня рождения свидетельницы века был подготовлен праздничный концерт, а виновнице торжества присвоили звание «Почетный гражданин города Махачкалы».

«Сегодня Махачкала празднует 101-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны Елены Егоровны Зюряевой. У Елены Егоровны нет кровных родственников, но есть семья – это мы с вами. Сегодня Елена Егоровна полна сил и энергии. Здоровья и долгих лет!» – пишет Дадаев в Instagram.

В военные годы Елена Егоровна Зюряева выносила с поля боя раненых, работала хирургической сестрой. Девушка спасла сотни жизней. В мирное время она трудилась в Махачкале 56 лет. 

В 1987-м году Елена Зюряева была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
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