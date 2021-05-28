Салман Дадаев поздравил с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Глава Махачкалы Салман Дадаев устроил празднование дня рождения 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Елене Зюряевой, сообщил столичный мэр на личной странице в Instagram.

В честь дня рождения свидетельницы века был подготовлен праздничный концерт, а виновнице торжества присвоили звание «Почетный гражданин города Махачкалы».

«Сегодня Махачкала празднует 101-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны Елены Егоровны Зюряевой. У Елены Егоровны нет кровных родственников, но есть семья – это мы с вами. Сегодня Елена Егоровна полна сил и энергии. Здоровья и долгих лет!» – пишет Дадаев в Instagram.

В военные годы Елена Егоровна Зюряева выносила с поля боя раненых, работала хирургической сестрой. Девушка спасла сотни жизней. В мирное время она трудилась в Махачкале 56 лет.

В 1987-м году Елена Зюряева была награждена орденом Отечественной войны II степени.