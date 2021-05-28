ЗАМАНА - Минздрав РД: «Мы будем перенимать опыт федеральных коллег»

Минздрав РД: «Мы будем перенимать опыт федеральных коллег»

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28 мая, 2021. Пятница 15:33
Минздрав РД: «Мы будем перенимать опыт федеральных коллег»

О том, что перед министерством стоит задача совершенствовать выездную детскую паллиативную помощь, а для этого ведомство будет перенимать опыт федеральных коллег, на семинаре в Республиканском перинатальном центре сообщила начальник отдела оказания медпомощи детскому населению Минздрава РД Марина Халимбекова.

Минздрав РД: «Мы будем перенимать опыт федеральных коллег»
Общество

Обсуждая с коллегами расширение форм выездной работы и особенности ухода за паллиативными детьми, в рамках мероприятия было отмечено, что количество детских паллиативных коек с 1 мая текущего года увеличено до 20.

По словам директора благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карины Вартановой, детская паллиативная помощь в Дагестане за последние 5 лет получила большое развитие, однако при всем прогрессе данного направления во всей стране хорошо подготовленных людей, специалистов, которые работают с детьми, пока ещё недостаточно.

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