Обсуждая с коллегами расширение форм выездной работы и особенности ухода за паллиативными детьми, в рамках мероприятия было отмечено, что количество детских паллиативных коек с 1 мая текущего года увеличено до 20.
По словам директора благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карины Вартановой, детская паллиативная помощь в Дагестане за последние 5 лет получила большое развитие, однако при всем прогрессе данного направления во всей стране хорошо подготовленных людей, специалистов, которые работают с детьми, пока ещё недостаточно.
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