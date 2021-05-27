ЗАМАНА - Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 10 раз

Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 10 раз

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27 мая, 2021. Четверг 23:01
Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 10 раз

Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в десять раз, сообщает пресс-служба главы региона. 

«Врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ, которым внесены изменения в принятый ранее документ... Решением главы региона теперь участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы главы, ежегодно в мае участники Великой Отечественной войны будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Ранее на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Дагестане и Оперативного штаба в регионе Сергей Меликов поддержал инициативу председателя правительства республики Абдулпатаха Амирханова и поручил с июня ежемесячно выплачивать по 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые до сих пор получали по 2 тысячи рублей в месяц.

Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 10 раз
Общество

 

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