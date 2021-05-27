Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 10 раз
- Автор Сабина
- 27 мая, 2021. Четверг 23:01
Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в десять раз, сообщает пресс-служба главы региона.
«Врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ, которым внесены изменения в принятый ранее документ... Решением главы региона теперь участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы главы, ежегодно в мае участники Великой Отечественной войны будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Ранее на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Дагестане и Оперативного штаба в регионе Сергей Меликов поддержал инициативу председателя правительства республики Абдулпатаха Амирханова и поручил с июня ежемесячно выплачивать по 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые до сих пор получали по 2 тысячи рублей в месяц.
Последнее от Сабина
- Неделя предпринимательства проходит в Дагестане
- Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане
- Минтранс Дагестана завершил ремонт автодороги, ведущей к туристическим объектам
- Власти Дагестана вручили награды десяткам предпринимателей в их профессиональный праздник
- Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»