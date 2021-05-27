Неделя предпринимательства проходит в Дагестане

Неделя предпринимательства, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, проходит 26-29 марта в Махачкале. В программе – цикл образовательных семинаров и круглых столов, презентации бизнес-проектов, проведение бесплатных мастер-классов и многое другое.

В первый день прошли республиканская сельхозярмарка, «Игра с умом», торжественное открытие Недели предпринимательства. После открытия состоялось награждение и поздравление десятков бизнесменов с участием врио председателя Правительства Дагестана Нюсрета Омарова.

Для участников мероприятия был проведен мотивационный спич Большой бизнес начинается со счастливой семьи».

На второй день, 27 мая, бизнесмены приняли участие в цикле образовательных мероприятий: семинарах на темы «Система быстрых платежей для бизнеса», «Кредитная и лизинговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан», «Самозанятость – инструкция по применению», «Социальное предпринимательство» и круглом столе «Поддержка предпринимательства. Проблемы ее реализации».

Завтра, 28 мая, предпринимателей ждут семинары на темы «Кредитно-гарантийная поддержка АО МСП Банк», «Правила безопасности при работе с банковскими продуктами», «Продукты Россельхозбанка. Цифровые сервисы и расчетно-кассовое обслуживание», а также бесплатные мастер-классы по направлениям: парикмахер, визажист, мастер свадебных и вечерних причесок, маникюр и дизайн ногтей.

В субботу, 29 мая, участники мероприятий презентуют свои бизнес-проекты в сфере устойчивого развития, социального предпринимательства, туристических продуктов и сервисов, а также экспорта туристических услуг перед потенциальными инвесторами. После этого выступят команды социального акселератора, туристического трека и бизнес-акселератора.

Вечером состоится церемония награждения, организаторы мероприятия ответят на вопросы предпринимателей.