ЗАМАНА - Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане

Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане

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27 мая, 2021. Четверг 21:00
Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане

Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане, в текущем году сформировано 78 вакансий, сообщается на сайте Минобрнауки региона.

Участие в программе возможно при наличии квалификации соответствующей должности, готовности претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Подробнее по ссылке.

Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане
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