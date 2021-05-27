Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане
- Автор Сабина
- 27 мая, 2021. Четверг 21:00
Прием заявок для участия в проекте «Земский доктор» стартовал в Дагестане, в текущем году сформировано 78 вакансий, сообщается на сайте Минобрнауки региона.
Участие в программе возможно при наличии квалификации соответствующей должности, готовности претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.
Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.
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