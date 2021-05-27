ЗАМАНА - Минтранс Дагестана завершил ремонт автодороги, ведущей к туристическим объектам

Минтранс Дагестана завершил ремонт автодороги, ведущей к туристическим объектам

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27 мая, 2021. Четверг 20:34
Минтранс Дагестана завершил ремонт автодороги, ведущей к туристическим объектам

Минтранс Дагестана завершил ремонт дороги местного значения Гоцатль - Карадах км 0 – км 4, ведущей к туристическим объектам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. Сетка трещин и высокая изношенность мешали комфортной и безопасной эксплуатации», – сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Специалисты восстановили дорожное полотно, провели водоотвод, установили дорожные знаки, нанесли горизонтальную разметку и обустроили обочины.

По информации ведомства, дорога является одним из самых популярных и кратчайших туристических маршрутов, ведущих к ювелирным мастерским и гостевым домам в селе Гоцатль, и соединяет Хунзахский район с Гунибским и Шамильским районами.

 

Минтранс Дагестана завершил ремонт автодороги, ведущей к туристическим объектам
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