В Махачкале почтили память погибшей в Казани учительницы
- Автор Диляра
- 27 мая, 2021. Четверг 17:18
В Махачкале установлен баннер, в честь учительницы, погибшей в казанской трагедии.
Как сообщили в мэрии города, баннер был установлен по инициативе Управления торговли, предпринимательства и рекламы в столице.
Напомним, что по всей стране проходит акция, в рамках которой появились медиафасады и баннеры с портретами Эльвиры Игнатьевой, 26-летней учительницы английского языка из Казани, погибшей во время массового расстрела в гимназии №175.
По словам начальник управления Юсуп Устарбеков, в ближайшие дни в городе установят еще один баннер с изображением погибшего педагога – Венеры Айзатовой, которая тоже погибла в трагедии в Казани.
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