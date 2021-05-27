В Махачкале почтили память погибшей в Казани учительницы

В Махачкале установлен баннер, в честь учительницы, погибшей в казанской трагедии.

Как сообщили в мэрии города, баннер был установлен по инициативе Управления торговли, предпринимательства и рекламы в столице.

Напомним, что по всей стране проходит акция, в рамках которой появились медиафасады и баннеры с портретами Эльвиры Игнатьевой, 26-летней учительницы английского языка из Казани, погибшей во время массового расстрела в гимназии №175.

По словам начальник управления Юсуп Устарбеков, в ближайшие дни в городе установят еще один баннер с изображением погибшего педагога – Венеры Айзатовой, которая тоже погибла в трагедии в Казани.