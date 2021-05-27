ЗАМАНА - В Доме дружбы прошла встреча с молодежью

В Доме дружбы прошла встреча с молодежью

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27 мая, 2021. Четверг 17:12
В Доме дружбы прошла встреча с молодежью

В рамках проекта «Наши герои», приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со Дня образования ДАССР, 26 мая, в Доме Дружбы прошла встреча представителей патриотических, ветеранских общественных организаций с молодежью.

Открывая мероприятия, присутствующие почтили минутой молчания память Героя Российской Федерации Тайгиба Омаровича Толбоева.

После был презентовал видеоролик о проекте «Наши герои» и зачитан приветственный адрес от командующего миротворческими силами Росси в Нагорном Карабахе, Героя России Рустама Мурадова.

Поприветствовал участников встречи министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он отметил, что Врио Главы РД Сергей Меликов в качестве одного из основных направлений деятельности органов исполнительной власти республики обозначил работу с молодежью, патриотическое направление, что позволяет Миннацу РД как профильному в этом вопросе ведомству поднять свою работу на новый уровень.

Министр печати и информации РД Умаросман Гаджиев обращаясь к присутствующим поведал, что руководимым им ведомством подготовлены брошюры с информацией о дагестанцах – Героях России для распространения в школах и других учебных заведениях. Он призвал молодежь больше интересоваться историей родной страны, родного края.

Также поприветствовали и общалис с гостями председатель ДРО «Российский союз ветеранов» Магарам Алиджанов, командующий штаба «Народное ополчение 1999 «Интербригада» Муталим Муталимов, Народный герой Кавказа Абдула Фаталиев, президент «Фонда Имама Шамиля», член Общественной палаты Дагестана Алиасхаб Хархачаев, вице-президент фонда им. Р. Гамзатова Габибат Азизова.

Завершилось мероприятие концертной программой.

В Доме дружбы прошла встреча с молодежью
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