Победители мероприятия, как сообщает источник, смогут получить 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета.
Подробнее об условиях конкурса – здесь.
Свой профессиональной потенциал, лидерские качества и научные компетенции дагестанцы, согласно данным информресурса «Мирмол», смогут развить, приняв участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход», регистрация на который проводится до 12 июня.
Победители мероприятия, как сообщает источник, смогут получить 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета.
Подробнее об условиях конкурса – здесь.
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