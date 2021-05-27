ЗАМАНА - Дагестанские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Дагестанские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

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27 мая, 2021. Четверг 13:57
Дагестанские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Свой профессиональной потенциал, лидерские качества и научные компетенции дагестанцы, согласно данным информресурса «Мирмол», смогут развить, приняв участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход», регистрация на который проводится до 12 июня.

Дагестанские студенты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Твой ход»
Общество

Победители мероприятия, как сообщает источник, смогут получить 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета.

Подробнее об условиях конкурса – здесь.

 

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