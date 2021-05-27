По данным источника новый метод лечения онкозаболеваний упростит медикам работу с сосудистой сетью менингиомы головного мозга, проблема которого на сегодняшний день выявлена у 330 жителей региона.
Дагестанские хирурги по-новому лечат опухоль головного мозга
- Автор Арслан
- 27 мая, 2021. Четверг 12:31
Локальную эндоваскулярную эмболизацию применили, как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, применили врачи республиканской клинической больницы.
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