ЗАМАНА - Дагестанские хирурги по-новому лечат опухоль головного мозга

Дагестанские хирурги по-новому лечат опухоль головного мозга

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27 мая, 2021. Четверг 12:31
Дагестанские хирурги по-новому лечат опухоль головного мозга

Локальную эндоваскулярную эмболизацию применили, как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, применили врачи республиканской клинической больницы.

Дагестанские хирурги по-новому лечат опухоль головного мозга
Общество

По данным источника новый метод лечения онкозаболеваний упростит медикам работу с сосудистой сетью менингиомы головного мозга, проблема которого на сегодняшний день выявлена у 330 жителей региона.

 

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