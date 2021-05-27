Подрядчик в Дагестане подозревается в хищении бюджетных средств

Более 10 млн рублей похищено генеральным директором строительной компании при реконструкции здания спортивной школы в Южно-Сухокумске, сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

Так, подрядчик подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным источника, на реализацию задуманного было выделено 35 млн рублей. Как выяснилось позже, сумма была завышена на 13,3 млн рублей.