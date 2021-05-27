ЗАМАНА - Подрядчик в Дагестане подозревается в хищении бюджетных средств

Подрядчик в Дагестане подозревается в хищении бюджетных средств

Автор
27 мая, 2021. Четверг 12:02
Подрядчик в Дагестане подозревается в хищении бюджетных средств

Более 10 млн рублей похищено генеральным директором строительной компании при реконструкции здания спортивной школы в Южно-Сухокумске, сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

Подрядчик в Дагестане подозревается в хищении бюджетных средств
Общество

Так, подрядчик подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным источника, на реализацию задуманного было выделено 35 млн рублей. Как выяснилось позже, сумма была завышена на 13,3 млн рублей.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top