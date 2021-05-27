Проблемы ЖКХ обсудили на радиоэфире с Центром управления регионом Дагестана

Еженедельно на радио «Столица» по понедельникам в 17.00 выходит программа «ЦУР. На неделе».

В рамках первой программы были подняты проблемы в сфере ЖКХ. Сотрудники Центра управления регионом Дагестана сообщили, что за минувшую неделю зафиксировали в социальных сетях 145 обращений и жалоб жителей, из которых 43 касались проблем жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы. В основном это отключение горячей и холодной воды, преимущественно в поселках столицы региона.

Заместитель начальника УЖКХ Махачкалы Мурад Абдуллаев отвечая на вопрос с чем связаны данные проблемы ответил, что это связано с несколькими факторами.

«Первая причина – быстрый рост населения. Территории не успевают снабжаться необходимой инженерной инфраструктурой. Изначально территории не располагают наличием водоснабжающих систем, предусмотренных на большое количество населения. Вторая причина — это большой амортизационный износ существующих сетей. В тех же поселках, эти водопроводы были построены в 70-80 гг. прошлого века. Еще один фактор, негативно влияющий на ситуацию, это то, что в свое время инженерные сети водоотведения и водоснабжения были поэтапно приватизированы. И владельцы не всегда относятся к развитию объектов не так, как хотелось бы», — сообщил Абдуллаев.

Мурад Абдуллаев добавил, что в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» планируется строительство водоснабжающих сетей в пригородных поселках Махачкалы.