ЗАМАНА - Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле

Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле

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27 мая, 2021. Четверг 07:43
Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле

На прошедшем в Дагестане Комбат-туре, собравшем 36 бизнесменов со всей страны, было решено внести вклад в экологию – очистить от мусора аул-призрак Гамсутль.

Со сообщению издания mirmol.ru, в комбат-турах принимают участие люди, для которых важно не только зарабатывать, но и приносить этому миру какую-то пользу.

Предприниматели уверены, что их пример станет заразительным и к акции присоединятся туристы, посещающие село.

 Напомним, вопрос санитарного состояния туристических зон стал главной темой на последнем совещании у Главы Дагестана Сергея Меликова 25 мая.

 

 

Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле
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