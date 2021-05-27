Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле

На прошедшем в Дагестане Комбат-туре, собравшем 36 бизнесменов со всей страны, было решено внести вклад в экологию – очистить от мусора аул-призрак Гамсутль.

Со сообщению издания mirmol.ru, в комбат-турах принимают участие люди, для которых важно не только зарабатывать, но и приносить этому миру какую-то пользу.

Предприниматели уверены, что их пример станет заразительным и к акции присоединятся туристы, посещающие село.

Напомним, вопрос санитарного состояния туристических зон стал главной темой на последнем совещании у Главы Дагестана Сергея Меликова 25 мая.