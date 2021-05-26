Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»
- Автор Сабина
- 26 мая, 2021. Среда 17:37
Проректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) по цифровой трансформации Бадруттин Магомедов считает, что законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открыть свое представительство на территории России, создаст равные условия для работы зарубежных и отечественных компаний.
Он выразил мнение, что крупные IT-компании способны влиять на общественное мнение, формировать определенный информационный фон и задавать тенденции.
Он считает, что благодаря этой законодательной инициативе в стране появятся филиалы, которые будут уполномочены решать вопросы, связанные с обеспечением российского законодательства, в том числе информационной безопасности. «Кроме того, это создаст равные условия для работы зарубежных и отечественных компаний. Считаю, что этот законопроект своевременный и необходимый», – сказал Магомедов.
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