ЗАМАНА - Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»

Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»

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26 мая, 2021. Среда 17:37
Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»

Проректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) по цифровой трансформации Бадруттин Магомедов считает, что законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открыть свое представительство на территории России, создаст равные условия для работы зарубежных и отечественных компаний.

Он выразил мнение, что крупные IT-компании способны влиять на общественное мнение, формировать определенный информационный фон и задавать тенденции.

Он считает, что благодаря этой законодательной инициативе в стране появятся филиалы, которые будут уполномочены решать вопросы, связанные с обеспечением российского законодательства, в том числе информационной безопасности. «Кроме того, это создаст равные условия для работы зарубежных и отечественных компаний. Считаю, что этот законопроект своевременный и необходимый», – сказал Магомедов.

Подробности по ссылке. 

Бадруттин Магомедов: «Законопроект о деятельности IT-компаний в РФ создаст равные условия для зарубежных и отечественных компаний»
Общество

 

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