ЗАМАНА - Двое дагестанцев – в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Двое дагестанцев – в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

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26 мая, 2021. Среда 17:06
Двое дагестанцев – в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Два специалиста из Дагестана вышли в финал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Они стали одними из 137 финалистов, до победы им не хватило нескольких баллов. Всего в конкурсе приняли участие 13 400 специалистов в области интернет-коммуникаций со всей России.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

 

Двое дагестанцев – в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
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