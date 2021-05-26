Двое дагестанцев – в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Два специалиста из Дагестана вышли в финал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Они стали одними из 137 финалистов, до победы им не хватило нескольких баллов. Всего в конкурсе приняли участие 13 400 специалистов в области интернет-коммуникаций со всей России.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.