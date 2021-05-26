ЗАМАНА - Дагестанцы отличились в бизнес-игре «Начинающий фермер»

Дагестанцы отличились в бизнес-игре «Начинающий фермер»

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26 мая, 2021. Среда 10:59
Дагестанцы отличились в бизнес-игре «Начинающий фермер»

По итогам мероприятия, участниками которого стали 33 команды из России, Германии, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, победителями признали студентов Аграрно-экономического колледжа Мархи Оздербиеву и Аиду Эшрефову, сообщает пресс-служба Минмолодежи РД.

Дагестанцы отличились в бизнес-игре «Начинающий фермер»
Общество

В рамках бизнес-игры девочки представили проект по производству пчелопродуктов «Мед'Ок», и были награждены дипломами, подарками от спонсоров и сертификатами на отраслевые стажировки.

 

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