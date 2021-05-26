ЗАМАНА - В Дагестане дожди размыли дороги в трех населенных пунктах

В Дагестане дожди размыли дороги в трех населенных пунктах

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26 мая, 2021. Среда 10:07
В Дагестане дожди размыли дороги в трех населенных пунктах

Размыты внутрисельские дороги, повреждены три придомовые постройки. Все это, по данным ТАСС, произошло в Хунзахском районе в результате выпавших за ночь осадков в виде дождя, местами – мелкого града.

В Дагестане дожди размыли дороги в трех населенных пунктах
Общество

Из-за ливней, согласно данным источника, автодорога Буйнакск - Гимры – Чирката закрыта теперь с 36-го по 49-й км.

Аварийно-восстановительные работы уже начались.

 

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