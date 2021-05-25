Порядок должен быть везде. О новом Закопроекте в IT

В Госдуму внесён законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний в российской юрисдикции. Владельцы таких ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки Дагестан.

Начальник IT-отдела Дагестанского гуманитарного института Магомед Гусейнов считает данный законопроект правильной мерой. По его словам, наполнение русскоязычного контента западными продуктами это особая проблема, угрожающая правопорядку в стране

«Думаю, порядок и контроль должны быть везде и во всём, иначе там, где нет порядка, в силу вступает хаос», — отметил Гусейнов.