ЗАМАНА - Порядок должен быть везде. О новом Закопроекте в IT

Порядок должен быть везде. О новом Закопроекте в IT

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25 мая, 2021. Вторник 17:40
Порядок должен быть везде. О новом Закопроекте в IT

В Госдуму внесён законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний в российской юрисдикции. Владельцы таких ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки Дагестан.
Начальник IT-отдела Дагестанского гуманитарного института Магомед Гусейнов считает данный законопроект правильной мерой. По его словам, наполнение русскоязычного контента западными продуктами это особая проблема, угрожающая правопорядку в стране
«Думаю, порядок и контроль должны быть везде и во всём, иначе там, где нет порядка, в силу вступает хаос», — отметил Гусейнов.

Порядок должен быть везде. О новом Закопроекте в IT
Общество

 

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