ЗАМАНА - II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» пройдет в Дагестане

II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» пройдет в Дагестане

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25 мая, 2021. Вторник 17:24
II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» пройдет в Дагестане

С 26 мая по 1 июня 2021 года в Дагестане пройдет II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». Об этом сообщили в министерстве культуры Дагестана.

Также они отметили, что в эти дни проведут торжества и мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Дагестанского государственного театра кукол.

Организаторами масштабного фестиваля выступают Дагестанский государственный театр кукол (г. Махачкала) и Центр управления авторскими проектами (ЦУАП) Гильдии драматургов России (г. Москва).

Отметим, что фестиваль пройдет при поддержке Правительства Республики Дагестан, Министерства культуры Республики Дагестан, Государственного центрального музея им. А. А. Бахрушина, Российского центра UNIMA СТД РФ, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ и дагестанского отделения Союза художников РФ.

II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» пройдет в Дагестане
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