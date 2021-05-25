Отметим, что проект Baby Skills -это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности.
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Победительница регионального этапа Наргиз Наджафова воспитанница МДОУ ЦРР №4 «Василёк » представила Республику Дагестан на первом межрегиональном чемпионате Babyskills и стала обладательницей бронзовой медали.
Отметим, что проект Baby Skills -это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности.
Подробнее по ссылке
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